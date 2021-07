“Sostegni-bis”, in arrivo fondi per il Comune di Manfredonia

L’ UDC di Manfredonia comunica a tutti i cittadini che con l’approvazione del Decreto “Sostegni-bis”: in arrivo Euro 1 38 183,54 a favore del Comune di Manfredonia per il potenziamento dei Servizi socio-educativi destinati ai minori.

Durante la Conferenza Unificata straordinaria del 24 giugno 2021, è stato dato il via libera al riparto di Euro 135 milioni del “Fondo per le Politiche della Famiglia”, incrementato per il 2021 dall’art.63, comma 4 del Dl. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”), finalizzato al potenziamento delle attività comunali relative ai Centri estivi, ai Servizi socio-educativi territoriali e ai Centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021.

Le risorse sono ripartite tra le Regioni in base alle percentuali del “Fondo per le Politiche della Famiglia”. Tali risorse saranno successivamente erogate a tutti i Comuni dal Dipartimento della Famiglia, tenendo conto dei dati relativi alla popolazione minorenne residente sulla base dei dati Istat relativi all’ultimo Censimento.

Gli interventi possono essere attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con Enti pubblici ed Enti privati, con particolare riguardo a Servizi educativi per l’Infanzia e Scuole dell’Infanzia paritarie, a Scuole paritarie di ogni ordine e grado, a Enti del Terzo Settore, a Imprese sociali e a Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

Qualora i Comuni beneficiari del finanziamento non impegnassero totalmente o parzialmente le somme attribuite entro il 31 dicembre 2021, questi sono tenuti alla restituzione dei fondi non utilizzati.

