Sospesa l’interdittiva antimafia per la ditta Silvestri Felice di Mattinata

Il Tribunale di Bari, II Sezione Penale in funzione di Tribunale per la Prevenzione, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Romanazzi (Presidente Rel.), dott.ssa Rosa Caramia (Giudice) e dott. Giuseppe Montemurro (Giudice), sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 16.12.2020, con indicazione del termine di giorni 60 per il deposito della motivazione, con ORDINANZA n° 7/2021 del 16.02.2021, in accoglimento del ricorso depositato in data 07.08.2021 dalla ditta individuale “Silvestri Felice”, in persona dell’omonimo titolare, rappresentata e difesa dal sottoscritto difensore, ha applicato l’istituto del Controllo Giudiziario ex art. 34 bis del codice antimafia per la durata di anni due nominando all’uopo Amministratore Giudiziario la dott.ssa Scarpiello Daniela.



Come noto ed ivi statuito, I’Ill.mo Tribunale, in applicazione dell’art.34-bis, comma 7, ha SOSPESO gli effetti di cui all’art.94 con riferimento sia al pacchetto contrattuale di parte pubblica che ha tutta l’attività aziendale, ivi compresa la partecipazione alle procedure di gara, con la conseguente possibilità, per l’operatore economico, di vedersi aggiudicati nuovi appalti e dunque di conseguire l’iscrizione nella c.d. “White List”.



Pertanto la verifica giudiziale dei presupposti di cui all’art. 34 bis è da considerarsi favorevolmente conclusa, con conseguente possibilità per la ditta Silvestri Felice di intraprendere un Controllo Giudiziario beneficiando dell’effetto sospensivo della Interdittiva antimafia.

Atteso quanto sopra ed a fronte del dictum giudiziale, che si allega alla presente, si è a richiedere ai destinatari della presente missiva la sospensione, mediante l’adozione dei consequenziali provvedimenti, dell’efficacia dei provvedimenti emessi a seguito dell’Interdittiva Antimafia con l’espresso avvertimento che, decorsi invano otto giorni dalla ricezione della presente darò, senz’altro indugio, corso giudiziale al mandato conferito all’avv. Matteo Ciociola

Accolto quindi il ricorso dellAvv. Matteo Ciociola difensore di Silvestri