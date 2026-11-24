Sospensione attività
Sospensione delle attività didattiche dell'Asilo Garibaldi di Manfredonia
Considerata l’assenza di energia elettrica
A cura di Ilsipontino
24 novembre 2026 18:36
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Considerata l’assenza di energia elettrica sono state sospese per la giornata di domani, 25 novembre 2026, le attività didattiche della scuola dell'infanzia Garibaldi di Manfredonia.
Lo ha annunciato un'ordinanza del Sindaco.