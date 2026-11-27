A Manfredonia Sorsi di libri, a Manfredonia appuntamento con Giuseppe Petrarca

Sabato 28 novembre, alle ore 17.30, avremo il piacere di ospitare lo scrittore Giuseppe Petrarca, autore del romanzo “I bambini di nessuno”, pubblicato da Solferino.

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Dopo il bellissimo esordio con Cinzia Cognetti, torna “Sorsi di Libri – Un libro, un autore, un caffè”, la rassegna letteraria voluta dall'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato al Welfare e Cultura, per trasformare la lettura in un'occasione di incontro, riflessione e convivialità.

Sabato 28 novembre, alle ore 17.30, avremo il piacere di ospitare lo scrittore Giuseppe Petrarca, autore del romanzo “I bambini di nessuno”, pubblicato da Solferino.

Un libro che ha appena ottenuto un importante riconoscimento: il primo premio nella sezione Giallo della VII edizione del Premio Letterario Nazionale “Publio Virgilio Marone”, assegnato a Napoli lo scorso 14 novembre!

Un romanzo intenso e coinvolgente, che attraverso le vicende del commissario Cosimo Lombardo ci conduce in Venezuela, dove un'indagine porta alla luce il dramma del traffico di minori.

Una storia che intreccia suspense e denuncia sociale, affrontando temi profondi come l'infanzia negata, lo sfruttamento dei più fragili, il coraggio e la solidarietà.

A dialogare con l'autore sarà ancora una volta la bravissima Simona Dado.

E naturalmente non mancherà il momento più caratteristico di “Sorsi di Libri”: un buon caffè, tè, dolci e biscotti da condividere, per continuare a parlare del libro in un'atmosfera familiare e accogliente, grazie anche alla collaborazione con la Cartolibreria Francesco Tuppi.

Appuntamento presso la Sala del Crocifisso della Biblioteca comunale – Palazzo dei Celestini, Corso Manfredi 22, Manfredonia.

Perché la cultura è anche questo: incontrarsi, ascoltarsi, confrontarsi e riscoprire il piacere di stare insieme.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura