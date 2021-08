Sopralluogo al Palascaloria, buone notizie per i tifosi del ManfredoniaC5

Buone notizie per tutti gli appassionati sportivi. Dopo il sopralluogo effettuato presso il Palascaloria, dal tecnico incaricato dalla Divisione Calcio a 5, e la conseguente redazione degli interventi da eseguire per la nuova omologazione per la stagione sportiva 2021/2022, si comunica che, infatti, da qualche giorno sono partiti i lavori di messa a norma ed adeguamento funzionale della struttura sportiva. Gli interventi mirati serviranno a garantire il regolare svolgimento delle gare del prossimo campionato di serie A di calcio a 5. Si provvederà all’opportuno dimensionamento del campo per destinazione, con relativo tracciamento di tutte le nuove linee, alla sistemazione del fondo del parquet e alle idonee separazioni dei percorsi atleti/ pubblico.

Celeri i tempi dei lavori. La ditta incaricata dell’esecuzione lavori ha previsto la consegna dell’impianto sportivo, per la fine del corrente mese, in tempo utile per l’inizio della preparazione atletica della squadra biancoceleste, in vista della prossima stagione agonistica.

Area comunicazione-Futsal communication