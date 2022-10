Sopralluoghi del Comune di Manfredonia per la costruzione di nuovi alloggi popolari

EMERGENZA ABITATIVA: SOPRALLUOGHI DI COMUNE DI MANFREDONIA E ARCA CAPITANATA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALLOGGI. NOVITÀ IN ARRIVO ANCHE SUL FRONTE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE

Prosegue spedito il percorso del Comune di Manfredonia per far fronte alla trentennale emergenza abitativa (e relativo fenomeno dell’abusivismo) che, purtroppo, si registra in città. Affrontati con successo diversi aspetti burocratici rimasti per anni in sospeso, attraverso l’interlocuzione con Regione Puglia ed ARCA, al centro dell’azione dell’Amministrazione comunale ci sono le questioni sia legate agli aspetti sociali che urbanistici per poter dare la migliore risposta nel minor tempo possibile alle centinaia di famiglie in graduatoria per gli alloggi popolari che a Manfredonia non vengono costruiti dagli inizi degli anni ’90.

Nei giorni scorsi ci sono stati dei sopralluoghi tecnici in diverse zone della città, ai quali hanno preso parte il Sindaco Gianni Rotice, il Presidente di ARCA Capitanata Denny Pascarella, l’Assessore comunale all’Urbanistica Anna Trotta, l’Arch. Ciro Salvemini (struttura tecnica assessorato comunale all’Urbanistica) e l’Ing. Stefano Salvemini (struttura tecnica ARCA Capitanata).

Ci si è recati in Via Salvatore Rosa (zona Chiesa San Carlo) sui cui suoli è in itinere la progettazione esecutiva per la realizzazione di n. 16 alloggi di edilizia popolare (valore 2,4 milioni di euro), progetto sbloccato da una Delibera di Giunta comunale dello scorso 8 febbraio dopo 12 anni di stand by. Sia nel 1° che nel 2° Piano di Zona, da parte di ARCA, sono in corso interventi di rifacimento ed efficientamento energetico per diverse centinaia di appartamenti.

Altresì, sono stati effettuati sopralluoghi in altre zone residenziali di Manfredonia (evitando la ghettizzazione in quartieri dormitorio e puntando sull’integrazione tra i diversi ceti sociali) per verificare l’idoneità di suoli messi a disposizione dal Comune per la realizzazione di altri nuovi alloggi. Il primo responso di ARCA è risultato positivo. Ora saranno attivate le interlocuzioni con la Regione Puglia per il reperimento di altri finanziamenti necessari alla progettazione e realizzazione degli immobili.

Novità anche sul fronte dei controlli delle occupazioni di alloggi senza titoli. Dopo il puntuale lavoro di accertamento portato avanti dagli Assessori Pennella, Salvemini e Trotta con la Polizia Locale, il Presidente Pascarella ha comunicato al Sindaco Rotice che a breve, terminata la fase di controllo da parte di ARCA, saranno emanate numerose notifiche per lo sgombero degli abusivi e la riassegnazione agli aventi diritto in graduatoria, al fine di ristabilire le condizioni di legalità ed affermazione dei diritti sociali che l’Amministrazione ha posto come priorità della propria azione di governo.