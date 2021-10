Sono partite al Policlinico Riuniti di Foggia le vaccinazioni di richiamo anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e la campagna antinfluenzale 2021-2022

Sono partite da lunedì 18 ottobre 2021 al Policlinico Riuniti di Foggia le vaccinazioni di richiamo anti-SARS-CoV2/COVID-19 e quelle per la campagna antinfluenzale 2021-2022 presso gli Ambulatori della U.O.C. Igiene universitaria dell’Ospedale D’Avanzo.

Una dose booster anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è fortemente raccomandata per tutti gli “esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio-assistenziali”, ossia gli operatori sanitari destinatari dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021. Per il richiamo, vengono impiegati i vaccini a mRNA, indipendentemente dai prodotti utilizzati per il ciclo primario, a distanza di almeno sei mesi dal completamento dello stesso.

In accordo con le disposizioni regionali, si procederà in via prioritaria all’immunizzazione degli operatori sanitari affetti da patologie croniche di cui all’Allegato 2 della Circolare Ministero della Salute o di età superiore ai 60 anni o che prestano servizio nelle strutture ad alto rischio:

Pronto Soccorso

Servizio 118

Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria

Igiene

Malattie Infettive, Terapia Intensiva e Rianimazione, Pneumologia

Altre UU.OO. coinvolte nel percorso diagnostico-terapeutico dell’infezione da SARS-CoV-2 (ad esempio Laboratorio di Microbiologia, Radiodiagnostica, Nefrologia e Dialisi, Ginecologia, ecc.).

Successivamente, riceveranno la vaccinazione gli operatori di tutte le altre strutture.

Si evidenzia che, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute Prot. N. 0044591 del 023.10.2021, saranno offerti in co-somministrazione il vaccino antinfluenzale e la dose booster anti-SARS-CoV-2/COVID-19, ottimizzando quindi tempi e obiettivi di tutela degli operatori. Per gli operatori che nell’immediato non potranno avvalersi della opportunità di co-somministrazione dei due vaccini, saranno rese disponibili modalità di recupero.