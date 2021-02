Sono otto le automobili danneggiate dal camion ieri sera a Foggia

Otto automobili ieri sera, mentre erano parcheggiate tra piazza Caduti sul Lavoro e via Trieste a poca distanza dal centro di Foggia, sono state danneggiate da un camion con rimorchio che è poi fuggito. Intorno alle dieci di ieri sera il mezzo, durante una manovra in retromarcia, avrebbe colpito le automobili in sosta. Alcuni dei mezzi hanno riportato gravi danni.

La Polizia locale sta ora analizzando le immagini della videosorveglianza alla ricerca di qualche elemento utile alla individuazione del camionista.