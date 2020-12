Sono 15.104 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 137.420 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è dell’11%, in aumento dell’1,8% rispetto al 9,2% di sabato. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 352 per un totale di 68.799 dall’inizio della pandemia. Continua il calo delle terapie intensive (-41 rispetto a ieri) e dei pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (-206).