Sondaggio estensione corse trasporto pubblico ai comparti Ca di Manfredonia

Pochi giorni dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale è iniziata una interlocuzione tra questa ed un gruppo di residenti dei comparti Ca di Manfredonia.

Tra le varie questioni poste, c’è l’estensione del servizio di trasporto pubblico fino ai comparti finora non raggiunti.

Per inciso, per ottenere tale estensione, c’è bisogno che venga realizzata la strada di congiungimento tra il comparto Ca4 ed il Ca2

.In ottica prospettica ed al fine di progettare un servizio più adeguato alle esigenze della popolazione, tenuto conto dei vincoli di bilancio che impone l’azienda cui sono affidati i trasporti, il sindaco Gianni Rotice ci ha chiesto di sondare le preferenze dei residenti per capire le fasce orarie in cui maggiormente si avverte la necessità del trasporto pubblico.

Per fornire una risposta appropriata, il gruppo di residenti ha elaborato un sondaggio mediante google moduli.

Di seguito il link:https://forms.gle/s1M4s9x7mtnjRSh99

Per partecipare al sondaggio, basta cliccare sul link.

Al fine di rendere il sondaggio il più rappresentativo possibile, vi chiediamo di invitare i residenti di vostra conoscenza condividendo il link. Basta copiarlo e condividerlo.

E’ necessario inserire:– Cognome- Nome- Telefono- E-mail- Comparto di residenza- Scelta tra 3 corse di andata dai comparti per la fascia oraria prima mattina- Scelta tra 3 corse di ritorno dai comparti per la fascia oraria prima mattina- Scelta tra 2 corse di andata dai comparti per la fascia oraria tarda mattina- Scelta tra 2 corse di ritorno dai comparti per la fascia oraria tarda mattina- Scelta tra 2 corse di andata dai comparti per la fascia oraria pomeriggio- Scelta tra 2 corse di ritorno dai comparti per la fascia oraria pomeriggio- Scelta tra 2 corse di andata dai comparti per la fascia oraria serale- Scelta tra 2 corse di ritorno dai comparti per la fascia oraria serale

E’ necessario accettare l’informativa privacy ed acconsentire al trattamento dei dati personali.

Il form raccoglie dati con il solo fine di ricavare un quadro sintetico delle fasce orarie più richieste dai residenti dei comparti Ca di Manfredonia per la percorrenza del servizio di trasporto pubblico. Gli unici dati divulgati saranno quelli relativi alle fasce orarie indicate ed al comparto di appartenenza.

Non saranno divulgati: 1) i dati anagrafici (cognome e nome), 2) telefono; 3) indirizzo e-mail. Questi 3 dati sensibili rimarranno nella sezione “moduli” dell’account google salvatore.clemente1971@gmail.com e saranno accessibili solo dal titolare del trattamento dati.

Sarà possibile compilare il form fino al giorno 5 gennaio 2022.

Il risultato sarà condiviso con nuovo comunicato stampa e sul gruppo face book “noi dei comparti Ca di Manfredonia”