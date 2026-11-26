Foggia Sommossa violenta contro il caro carburante: sette nei guai a Foggia

Foggia: la Polizia di Stato esegue un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di sette soggetti indagati per fatti connessi alle manifestazioni contro il “caro carburante”.

Foggia: la Polizia di Stato esegue un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di sette soggetti indagati per fatti connessi alle manifestazioni contro il “caro carburante”.

In considerazione dell’evidente interesse pubblico a che sia data notizia delle azioni di contrasto che l’Autorità Giudiziaria e le Forze dell’Ordine mettono in campo per debellare gravi eventi criminali verificatisi nella Provincia di Foggia, si comunica quanto segue.

Questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, la Polizia di Stato, ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro locale, veicolare e personale emesso nei confronti di sette soggetti, residenti in provincia di Foggia, indagati per essersi associati al fine di organizzare, promuovere e realizzare un numero indeterminato di delitti nell’ambito delle manifestazioni contro il caro carburante del decorso mese di ottobre.

Le indagini, condotte congiuntamente dalla Squadra Mobile, dalla DIGOS e dalla Polizia Stradale avrebbero consentito di ricostruire il ruolo degli indagati che avrebbero organizzato blocchi stradali e commesso furti e danneggiamenti ai danni di veicoli e di persone che non intendevano partecipare alle proteste.

Tra gli episodi figurerebbero il lancio di sassi, mattoni e di chiodi dai cavalcavia siti lungo le arterie autostradali e disseminati sulla carreggiata, condotte che avrebbero messo a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

In particolare, cinque degli indagati, nel corso delle citate manifestazioni, avrebbero fermato un furgone che trasportava del pesce destinato alla vendita e, usando violenza fisica verso il conducente del mezzo, prima gli avrebbero intimato di unirsi alla protesta e poi, visto il suo rifiuto, avrebbero aperto il vano di carica gettando a terra parte del pescato e impossessandosi della restante quantità caricandola su una delle vetture in uso agli indagati stessi.

Nel corso delle perquisizioni delegate dall’Autorità Giudiziaria sono stati acquisiti elementi utili per il prosieguo delle indagini.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che pertanto, stante il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, le persone indagate non possono essere considerate colpevoli fino all’eventuale emissione, nei loro confronti, di una sentenza definitiva di condanna.



