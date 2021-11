Somministrazione terze dosi: la nuova organizzazione della ASL Foggia

Con oltre 900.000 somministrazioni la campagna vaccinale anti COVID in provincia di Foggia ha ormai superato la fase emergenziale.

Grazie ad un intenso ed incessante lavoro di squadra l’87,7% della popolazione di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, il 76,8% ha concluso il ciclo vaccinale.

Ha preso il via, quindi, un nuovo corso della campagna vaccinale, a regime ed istituzionale, caratterizzato soprattutto dalla somministrazione delle terze dosi.

La rete vaccinale della ASL Foggia

Per ricevere la dose di richiamo i cittadini della provincia di Foggia hanno a disposizione l’intera rete vaccinale così composta: • Punti Vaccinali di Popolazione (P.V.T.),• Unità mobili che assicurano le somministrazioni nei piccoli comuni;• Medici di Medicina Generale che hanno appena sottoscritto un nuovo accordo con la Regione per il loro coinvolgimento (su base volontaria) anche nella somministrazione della terza dose;• Farmacie (su base volontaria).

I cittadini potranno scegliere liberamente dove effettuare la terza dose tenendo presente che:o I medici di medicina generale saranno operativi da lunedì 15 novembre;o Le farmacie entreranno in campo subito dopo, non appenasaranno concluse le procedure telematiche propedeutiche all’avvio delle attività.

Somministrazioni ad opera dei Medici di Medicina Generale

I medici di medicina generale potranno vaccinare:• nel proprio studio o presso gli hub i propri assistitiautosufficienti (secondo le fasce d’età previste in sede ministeriale: al momento tutte le persone over 60 che hanno ricevuto la seconda dose almeno 6 mesi fa) e le persone fragili (over 18 che hanno ricevuto la seconda dose almeno 6 mesi fa);• a domicilio le persone ultraottantenni non autosufficienti e le persone affette da gravi disabilità.

Tutti i cittadini possono contattare il proprio medico di medicina generale per ricevere informazioni utili alla somministrazione e organizzare la seduta vaccinale.

Gli assistiti di medici di medicina generale che non aderiscono all’iniziativa potranno chiedere anche allo stesso medico indicazioni su come effettuare la vaccinazione.

Vaccinazione anti COVID e antinfluenzale

Si precisa che non ci sono controindicazioni alla somministrazione contemporanea (nella stessa seduta vaccinale) del vaccino anti COVID e del vaccino antinfluenzale.

È possibile, pertanto, ricevere i due vaccini contestualmente o in momenti differenti, a qualsiasi distanza di tempo.

Riorganizzazione Punti Vaccinali di Popolazione

In provincia di Foggia sono operativi 21 PVP.

Segue il dettaglio delle sedi, contenente gli ultimi aggiornamentirelativi ai comuni di San Giovanni Rotondo, Torremaggiore, Cerignola, San Severo e San Nicandro Garganico:

Centro Vaccinale

Sede 1.

Accadia

Palazzetto dello Sport, via Giuseppe Garibaldi2.

Apricena

“Casa Matteo Salvatore”, via Giuseppe Di Vittorio3.

Cagnano Varano

Palazzetto dello Sport, S.S. 89 s.n.c.4.

Cerignola

Distretto Socio Sanitario, via XX Settembre5.

Cerignola

Presidio Ospedaliero “Tatarella”, via Trinitapoli6.

Foggia

Ufficio igiene, p.zza Pavoncelli7.

Foggia

Fiera, viale Fortore8.

Foggia

Ospedale D’avanzo, viale degli Aviatori9.

Lucera

Ufficio Igiene (via Trento)10.

Manfredonia

Chiesa Sacra Famiglia, via Canne11.

Monte Santangelo

Presidio Territoriale di Assistenza, via Santa Croce12.

Orta Nova

Palestra Scuola Primaria Secondo Circolo Didattico, via Liguria13.

San Giovanni Rotondo

Centro Diurno per Anziani, via Leandro Giuva14.

San Marco in Lamis

Istituto Balilla, via Michelina Gravina15.

San Nicandro Garganico

Ufficio igiene, via Matteo del Campo16.

San Severo

Via Crogan17.

San Severo

Via De Palma 18.

Torremaggiore

Presidio Territoriale di Assistenza, via Ciaccia19.

Troia

Ufficio igiene, via Lucera20.

Vico del Gargano

Palestra comunale, via Di Vagno, 121.

Vieste

Palestra Delli Santi, via dell’Antico Porto Adiane

Foggia,

13.11.2021