Solidarietà e una donazione speciale per la Protezione Civile Puglia

In prima linea contro il coronavirus.Il grande cuore del Comitato Regionale degli Automobile Club della Regione Puglia



A fronte dell’attuale situazione di emergenza che ha travolto l’Italia e il mondo intero, il Comitato Regionale degli Automobile Club della Regione Puglia composto da: AC BARI-BAT con il Presidente Francesco Ranieri, AC BRINDISI con il Presidente Mario Colelli, AC FOGGIA con il Presidente Raimondo Ursitti, AC LECCE con il Presidente Aurelio Filippi Filippi e AC TARANTO con il Presidente Italo Mongelli, dona 10.000 euro a supporto dell’attività della Protezione Civile Puglia per l’emergenza Coronavirus.



Le nostre strutture quotidianamente sono al servizio della comunità anche attraverso molteplici iniziative volte all’educazione e alla sicurezza stradale e vogliono dare un segno di vicinanza alla stessa, nella certezza che lo sforzo comune dimostrato dai comportamenti dei singoli porterà in breve al superamento dell’emergenza.



Un contributo che gli AA CC sostengono per supportare il sistema sanitario a fronteggiare l’emergenza. In questo momento così difficile per il paese, il Comitato Regionale degli Automobile Club della Regione Puglia, vuole essere ancora più vicino a chi lotta quotidianamente per il contenimento del Covid 19.



Scende in campo dunque, per trasferire i messaggi positivi dell’impegno civile e del senso civico da avere in questi giorni di emergenza, divulgando l’importante messaggio di responsabilità di cui necessita in questo momento il Paese.Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte in questa battaglia, che vinceremo, contro l’emergenza straordinaria che stiamo vivendo. È a tutto il personale sanitario, ai volontari della Protezione Civile, alle forze dell’ordine e a quanti si impegnano per fronteggiare questa emergenza, nonostante i rischi, che va il nostro “grazie” più grande.