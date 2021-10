Solfrizzi e Stornaiolo, Peppe Servillo canta Dalla e Mario Venuti tra gli eventi di FèXtra: dal 5 al 13 novembre, a Mattinata, la Festa dell’olio

Grandi ospiti (Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, Peppe Servillo canta Lucio Dalla con Girotto/Mangalavite e Mario Venuti) e nove giorni di grandi eventi per celebrare il re della tavola made in Puglia: sua maestà l’olio extravergine d’oliva. Questo è “FeXtra”, Festa dell’extravergine d’oliva, la cui prima edizione si svolgerà a Mattinata dal 5 al 13 novembre. Un progetto di marketing territoriale dal respiro nazionale, promosso ed organizzato dal Comune con il contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia nell’ambito del “Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare”. Il programma completo https://bit.ly/FèXtra2021

Experience tra gli ulivi, presentazione di libri, mostre, workshop, laboratori sensoriali, yoga tra gli ulivi, degustazioni, visite guidate e attività per le scuole, visite guidate a Monte Saraceno, concerti e tre cene/evento con tre grandi artisti di rilievo nazionale: Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo con “Il Cotto e il Crudo” (domenica 7 novembre presso l’Hotel-Ristornate “La Rotonda”. Cena/evento 35 €. Info e prenotazioni 380.5858440), Peppe Servillo canta Lucio Dalla in “L’anno che verrà” con Javier Girotto e Natalio Mangalavite (venerdì 12 novembre presso il Ristorante “Giardino di Monsignore”. Cena/evento 35 €. Info e prenotazioni 3317692623) e Mario Venuti con Tony Canto (sabato 13 novembre presso l’Hotel-Ristorante “Il Melograno”. Cena/evento 35 €. Info e prenotazioni 0884550547).

Le cene evento saranno un connubio tra arte e cibo, dove l’olio sarà il protagonista indiscusso dei tre menù creati per l’occasione in cui sarà inoltre presentato “Olivio”, il gelato gastronomico all’olio d’oliva creato da Gabrielino, che accompagnerà alcune pietanze. Per le cene/evento è necessario il green pass.

“È un appuntamento – spiega il sindaco Michele Bisceglia – che il Comune di Mattinata intende promuovere puntualmente negli anni e che si inserisce nella più ampia strategia turistica che il Comune ha messo a punto con il lancio del brand MattinataèXtraordinaria che mira a promuovere i suoi prodotti turistici (mare, natura e sport, enogastronomia, cultura, cammini) 365 giorni l’anno. FeXtra è un progetto che vede coinvolta tutta la filiera economica produttiva del territorio: dall’agricoltura al turismo, rendendo attori protagonisti gli operatori direttamente coinvolti nella realizzazione delle attività. FèXtra – perfetto mix tra gli aspetti tecnici del settore e attrattività turistica – , rappresenta un unicum nel suo genere e, ne sono convinto, diventerà negli anni un appuntamento di riferimento, tanto per gli addetti ai lavori quanto per i turisti e che tanti benefici porterà a Mattinata e all’intero territorio”.

Diversi i contenitori che compongono un ricco e variegato programma.

FèXtra TALK (venerdì 5 novembre “L’OLIO TRA AGRICOLTURA, TURISMO, ECONOMIA” e sabato 13 novembre “Economia Circolare e Agricoltura: opportunità e buone pratiche” Tavola rotonda e presentazione del volume “Imprenditorialità Tecnologica & Economia Circolare”), FéXtra EXPERIENCE (Dalla raccolta delle olive, alla molitura, all’imbottigliamento – sabato 6 e sabato 13 novembre), FéXtra PER LE SCUOLE (lunedì 8 e martedì 9 novembre, con l’intervento in videoconferenza dello chef due stelle Michelin, Matteo Ferrantino, premiato come “Mattinatese dell’anno” nel 2021 e ambasciatore di Mattinata nel mondo con il suo “Bianc” ad Amburgo), EXTRA FèXtra (sabato 6 e sabato 13 novembre “L’olio e la scalinata” _ Evento gastronomico; “Figli di Puglia”; Mercatini _ Arte in strada e i concerti di Franklin e Ondaradioitalia), tre CENE/EVENTO (Domenica 7 novembre con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo presso l’Hotel-Ristorante La Rotonda, Beppe Servillo al Giardino di Monsignore e Mario Venuti presso l’Hotel-Ristorante Il Melograno. Cene/evento 35€ con obbligo di green pass), VISITE GUIDATE a Monte Saraceno (info e prenotazioni 3285566223) e infine le MOSTRE di FèXtra, “SCARTI D’AUTORE” _ mostra di artigianato locale (dal 4 al 9 novembre, Piccolo Museo Etnografico, ore 10.30-12.30 / 18-20.30 | A cura di CATP), “I BASTIONI DEL GARGANO” _ mostra fotografica sugli ulivi (dal 5 al 13 novembre presso la Social wifi-street | A cura di Massimo Ciuffreda) e “INTARSI” _ opere di Michele Prencipe (dall’11 al 15 novembre Piccolo Museo Etnografico, ore 10.30-12.30 / 18-20.30| A cura di CATP).

FèXtra è organizzata e promossa da:

Comune di Mattinata (Assessorati Industria turistica e Agricoltura-Ambiente) | Info Point turistico Mattinata | Agenzia SCOPRO

Con il sostegno di: Regione Puglia (Assessorato Agricoltura – Risorse agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste | Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare) | Confindustria Foggia | Ente Parco nazionale del Gargano | M2 Energia

e tanti altri partner.

Per info: +39 340 5533031 – turismo@comune.mattinata.fg.it – www.comune.mattinata.fg.it