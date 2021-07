Solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Oggi l’accensione delle luminarie

Carissimi fratelli e sorelle,

facciamo nostre le parole della preghiera che Papa Francesco ha elevato per la fine della pandemia lo scorso 1° maggio in San Pietro.

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.

O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosi che la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza.

Sii per ciascuno una guida sicura. Amen.»

La Madonna del Carmine ci benedica e ci accompagni. Buona festa!

Il vostro parroco

Don Antonio Di Candia

Celebrazioni Liturgiche

Dal 7 luglio – Ogni sera Novena in preparazione alla Solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

Ore 18:00 – Rosario meditato – Celebrazione del Vespro e Santa Messa presieduta dal Rev. Sac. Angelo di Tullo, collaboratore parrocchiale di Rodi Garganico. Ogni giorno sarà possibile confessarsi prima o dopo la S. Messa

Ore 20:15 – Recita del Rosario per i cortili e le strade della parrocchia: Vicolo Gorizia – Via I Maggio – Via Pizzigoni – Via Rivera – Cortile Pasubio – Via Maramarco – Oratorio don Bosco – Viale Kennedy (villaggio pescatori). In uno dei giorni della novena sarà celebrata la S. Messa.

Mercoledì 14 LUGLIO – ore 19:00 La S. Messa sarà presieduta da S. Ecc. Mons. Domenico D’Ambrosio, Arcivescovo emerito di Lecce. Ore 20:00 sarà presentato il suo libro del Diario Spirituale dell’Arcivescovo Mons. Valentino Vailati: “Per un controllo della mia anima”. Interverrà il prof. Antonio Tomaiuoli.

Giovedì 15 luglio – ore 19:00 Primi Vespri nella Solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, a cui seguirà la Celebrazione Eucaristica.

Ore 20:30 Santa Messa durante la quale verranno benedetti e imposti gli scapolari della Madonna del Carmine.

Venerdì 16 luglio

Solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, Titolare della parrocchia

Ss. Messe alle ore 6:00 – 7:30 – 9:00 – 10:30 – 12:00 preceduta dalla Supplica alla Madonna.

Ore 19:00 – Piazza San Camillo De Lellis

Recita del Santo Rosario e Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Franco Moscone, nostro Arcivescovo.

Si prega di abbellire i balconi e le finestre della Piazza San Camillo per la Santa Messa.

Manifestazioni Civili

Mercoledì 7 Luglio – Accensione delle luminarie della ditta Mastrangelo di Santa Croce di Magliano (CB).

Venerdì 16 luglio – Ore 8:15 e 18:15 Sparo di mortaretti della ditta Pirotecnica San Pio di San Severo e giro per le vie della parrocchia della Banda “Città di Manfredonia” diretta dal M° Giovanni Esposto.

Si ringrazia per la gentile collaborazione la Commissione Prefettizia del Comune di Manfredonia, i muratori e le Imprese edili e costruttori, così come tutti coloro che volontariamente hanno contributo alla Festa. L’addobbo floreale in chiesa e al trono della Madonna è offerto dalla ditta “L’orchidea” di Antonio e Gaetano Paglione.

Si prega vivamente di rispettare le regole anticovid19