Solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 2021.

Tutto pronto.

Grazie ai collaboratori e in particolare al fiorista Antonio e Gaetano Paglione. Maria benedici e proteggi i tuoi figli che ti vogliono bene.









A te eleviamo i nostri occhi pieni di lacrime e di speranza. Solo in te troviamo rifugio e conforto. Rivestici con il tuo santo abito, lo Scapolare, per essere fedeli a Gesù e al suo Vangelo. Sostieni il cammino faticoso della nostra Città, per riprendere il coraggio di sognare un mondo più giusto e fraterno. Accompagnaci e ascoltaci.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre del Redentore, non disprezzare le nostre suppliche, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.

Buona e santa festa a tutti i parrocchiani e devoti della Madonna del Carmine. Auguri e preghiere