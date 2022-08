Sold out per la prima di “Uccelli”

Eccellenze sipontine. Cultura, giovani, location. Sold out per la prima di “Uccelli”, la pluripremiata produzione di teatro bottega degli apocrifi, andata in scena ieri sera nell’ambito del cartellone estivo degli eventi del Comune di Manfredonia (in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese).

Nella straordinaria cornice dell’Abbazia di San Leonardo, nella magia di una notte d’estate, in vetrina ciò che di “buono e bello” la città offre. Un vero e proprio progetto di comunità, come evidenziato dal Vicesindaco Giuseppe Basta, che in maniera rivoluzionaria mette al centro arte e periferie, dando un ruolo di consapevoli protagonisti ai giovani. Un coinvolgimento unico ed osmotico tra attori in scena e pubblico.

Infatti, “Uccelli” è uno spettacolo corale di comunità che vede insieme attori e musicisti professionisti, bambini, ragazzi e cittadini. In totale 150 ragazzi ricordano le Grande Dionisie, appuntamenti teatrali della Grecia antica, nonché momento ottimale per comunicare messaggi all’intera cittadinanza attraverso l’arte.

La scelta dell’opera di Aristofane non è casuale, ma risulta ancora oggi ironica e divertente: in Uccelli, ci sono due uomini che denunciano le leggi della propria città perché corrotta e se ne vanno inneggiando al cambiamento e convincendo gli uccelli a cambiare le cose insieme a loro, scoprendo solo successivamente che avere potere è più interessante del cambiare le cose.

Lo spettacolo bissa questa sera e, da giorni, ha fatto registrare il sold out.

UCCELLI

da una folle folle idea di Cosimo Severo e Stefania Marrone a partire dalla follia di Aristofane

libero adattamento da Aristofane Stefania Marrone

regia Cosimo Severo

musiche originali, eseguite dal vivo dagli autori Fabio Trimigno, Celestino Telera

con Luigi Tagliente, Bakary Diaby, Mamadou Diakite, Giovanni Salvemini

e con il Coro degli Uccelli della Città di Manfredonia

spazio scenico e light design Luca Pompilio, Cosimo Severo

sound design Danilo Mottola

tecnico dello spettacolo Luca Pompilio

fonico dello spettacolo Carlo Giordano

guide di laboratorio per il Coro degli Uccelli Cosimo Severo, Filomena Ferri, Giovanni Salvemini, Fabio Trimigno, Raffaella Giancipoli

suggestioni per i costumi Iole Cilento

organizzazione generale Giulia Gaviano