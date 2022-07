“Sogni svaniti dei nostri giorni, ma ancora vivi”

Manfredonia – RICORDO come se fosse al tempo di oggi…ma era per mia fortuna il tempo di ieri e ora del mio domani, cambiato in anni … e in sogni svaniti dei nostri giorni – con le mani sugli occhi . Che straordinaria meraviglia era questo “Lido Tricarico” San Giusto – Avevo sei anni ,mi buttavo giù al muretto dei lidi affollati nei primi pomeriggi, tra la sabbia e la struttura in legno.Con il forte timore che avevo del guardiano…che mi rimproveravano di salire il muretto ed andare via.Ricordo piangevo perché mi cacciava.Le spiagge sipontine erano meravigliose e piene di vita ,che cominciava ogni mattina.



Di Claudio Castriotta