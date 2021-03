Socialmente utili Manfredonia: la protesta dei Sindacati. La video intervista alla UIL

Attualmente sono 119 i socialmente utili impiegati tra comune di Manfredonia e ASE Di questi solo 30 sono risultati idonei al bando emanato, In prima istanza la commissione straordinaria aveva dichiarato di poterne stabilizzare 15 ma in un secondo momento senza la commissione straordinaria per mancanza di fondi, ha optato per la stabilizzazione di sole 5 unità.

Ovviamente è partita la protesta dei sindacati, nell’intervista abbiamo sentito la UIL: “E’ una vergogna, questa situazione si protrae da oltre 25 anni, stiamo parlando di lavoratori che contribuiscono ai lavori quotidiani del comune di Manfredonia” “Serve che Comune, regione e ministero si siedano ad un tavolo per fare chiarezza su una delicata questione, noi sindacati vorremmo capire di chi è la responsabilità di questa scelta?” “Ovviamente pesa molto l’assenza della politica in città, anche se in 25 anni molti politici non hanno voluto prendersi la responsabilità per risolvere questa triste vicenda.“