“Social Wi-Fi Street” in Via Santa Maria delle Grazie, le interviste

Facilitare il lavoro “smart”, interconnettere professionalità e vivere piacevolmente la bellezza del centro storico. Da venerdì 6 agosto (e sino al 15 settembre), Manfredonia avrà la sua “Social Wi-Fi Street” in Via Santa Maria delle Grazie, tra gli scorci più caratteristici e vitali della città, per consentire ai tanti professionisti in vacanza o di ritorno dai propri cari di poter svolgere il proprio lavoro all’aperto, supportati dalle ultime tecnologie in fatto di connessione internet. L’innovativo progetto “Social Wi-Fi Street” del “Coworking Smart Lab”, “Anima Living Network” e “Bicchieri e Taglieri – Cibo e Felicità”, nasce dall’analisi del consistente aumento del flusso di professionisti che praticano “South Working” e “Smart Working” (soprattutto di rientro dal Nord Italia) sul territorio, in particolar modo durante questo periodo dell’anno.

Molti, infatti, i professionisti che, con i nuovi ritmi e tipologie di lavoro dell’era post Covid, scelgono di tornare anche in pianta stabile nella propria città di origine pur conservando da remoto i propri contatti lavorativi in altra sede. Un’evoluzione naturale ed al passo con i tempi del Coworking, di cui Smart Lab nel 2017 fu pioniere in Capitanata ed in Puglia. Con la “Social Wi-Fi Street” si potrà, quindi, lavorare gratuitamente in Via Santa Maria delle Grazie fruendo del potenziamento della rete wi-fi e di power bank (servizi necessari per questo genere di attività), nonché dei tavolini come postazioni.

Un nuovo luogo dove poter essere operativi e creativi stando all’aria aperta e dove incontrare anche i propri clienti sorseggiando un caffè, una bibita fresca o degustare qualche prelibatezza del territorio. Un progetto che ha come obiettivo quello di rendere le nostre comunità più intraprendenti, competitive e connesse con il capitale umano che ogni anno fa tappa nel nostro territorio. La “Social Wi-Fi Street”, in questi giorni di forte calura, sarà operativa tutti i giorni dalle 16.30 alle 20.30 (appena il clima lo permetterà sarà operativa anche al mattino) e rappresenterà il “quartier generale” del Coworking Smart Lab che trasferirà temporaneamente le sue attività (la sede di Via Calle del Porto resterà comunque operative per chi necessiterà di attività d’ufficio o di un ambiente più riservato), anche quelle relative agli eventi. Infatti, la “Social Wi-Fi Street” ha visto la sua inaugurazione venerdì 6 agosto scorso con la tappa di Manfredonia di “Chip”, festival itinerante dell’innovazione tecnologica e sociale.

Per info: info@coworkingsmartlab.com 0884 538360 http://www.coworkingsmartlab.com/