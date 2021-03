Smart Future Academy: aiutare i giovani a fare la scelta giusta per il proprio futuro. Marco Gelsomino “Per aprirsi davvero al mondo del lavoro serve conoscenza e continua voglia di apprendere”

Aiutare i giovani a fare la scelta giusta per il proprio futuro: è quanto si propone l’Associazione Smart Future Academy che è la prima realtà Italiana che mette in contatto gli studenti con personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dell’arte e dello sport. Nei giorni scorsi si è svolta in streaming la tappa pugliese, a Foggia. L’Associazione ha messo a punto un format di orientamento per i giovani particolarmente efficace: basato sull’ascolto e l’interazione con brillanti professionisti che raccontano il proprio lavoro e il percorso di studi che li ha portati al successo personale e professionale. Tra di essi Marco Gelsomino (Ceo di Gelsomino Ceramiche e Gelsomino Home Collection) rappresentante della Gruppo d’imprese di famiglia, tra le più longeve ed importanti di Puglia (operativo da 34 anni e che annovera anche il RegioHotel Manfredi e Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia).

Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in collaborazione con la Camera di commercio di Foggia che è anche sostenitrice dell’evento, le principali associazioni datoriali nazionali e territoriali ed in coordinamento con gli uffici scolastici regionali e territoriali.

Smart Future Academy ha ottenuto il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Foggia, Coldiretti, CNA, CNA Foggia, Confapi, Confcommercio, ITS Italy ed è in collaborazione con il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, EIEF e The Pepegas Team per la regia tecnica.

Gli autorevoli speakers (Marco Gelsomino, Adriana Angarano, Euclide Della Vista, Gero Grassi, Tiziana Giove, Graziela Mori, Michele Pupillo, Nicola Lorenzon e Carlo Mazzone) della tappa di Foggia hanno accompagnato i giovani nella progettazione del loro futuro con una maggiore consapevolezza e con un desiderio sempre più forte di seguire le proprie passioni, i propri sogni e le aspirazioni più grandi. I racconti e le testimonianze degli speaker hanno stimolato i giovani a coltivare sempre più le loro passioni per capire cosa vogliono fare da grandi.

“Per aprirsi davvero al mondo del lavoro serve conoscenza e continua voglia di apprendere – ha spiegato Marco Gelsomino -. Le aziende migliorano in proporzione alla crescita delle persone che vi lavorano. Bisogna studiare, cari ragazzi, non per gli altri ma per sé stessi perché nel mondo del lavoro c’è una selezione continua e la conoscenza va aggiornata costantemente. Direi che questo concetto fondamentale è ben sintetizzabile con il principio del sei se sai”.

Come costruire oggi un modello imprenditoriale o professionale che sappia distinguersi? “Imparare, disimparare e reimparare di nuovo – ha aggiunto Marco Gelsomino -. Bisogna essere al passo con la velocità del cambiamento e puntare, sulle potenzialità (anche umane) del proprio territorio. E’ necessario non solo sapere o solo fare, ma è fondamentale saper fare. La conoscenza serve a poco se non la si sa applicare. Un giovane talento per avere successo deve avere volontà, determinazione, passione e voglia di fare avendo ben a mente che la cultura non è la ciliegina ma è la torta”.

Il segreto del successo del Gruppo Gelsomino? “Credere fermamente nel territorio, avere la capacità e l’umiltà di fare squadra valorizzando con meritocrazia il capitale umano – ha evidenziato Marco Gelsomino -. La domanda che ci poniamo ogni giorno da 34 anni è: sono un imprenditore o un semplice proprietario? Quest’ultimo conta solo quello che ha accumulato, l’imprenditore è un visionario che punta sulla crescita attraverso l’innovazione. Per crescere non bisogna mai accontentarsi, ma avere sempre un piano d’azione”.