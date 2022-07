Smaltimento residui potatura ulivi e attacchi parassitari agrumeti, De Leonardis (FdI): “Il governo Emiliano respinge le istanze degli agricoltori del Gargano”

“La bocciatura dell’emendamento attraverso il quale chiedevamo al governo regionale di risolvere l’annosa questione relativa alla disciplina in materia di smaltimento dei residui di potatura degli ulivi che impedisce la bruciatura delle frasche nei territori ricadenti nel Parco del Gargano, è uno schiaffo alle istanze degli agricoltori”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, all’esito del voto contrario espresso in Consiglio regionale dalla maggioranza di centrosinistra. “Una problematica che investe gli olivicoltori operanti nelle zone di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico i quali, nelle scorse settimane, avevano anche promosso una raccolta firme per sensibilizzare gli organi competenti alla modifica della legge regionale vigente – spiega De Leonardis – Una legge che non tiene conto della conformazione montana delle campagne di questi territori che rende impossibile la trinciatura del frascame, nonché la prevenzione e la difesa fitosanitarie. A tal proposito, nelle ultime settimane, si registrano anche attacchi parassitari agli alberi di agrumi. La conformazione geografica di questi territori rende impossibile l’arrivo sui luoghi, scoscesi, e la conseguente azione dei mezzi agricoli deputati al lavoro di trinciatura e smaltimento dei residui di potatura. Peraltro – evidenzia De Leonardis – le sanzioni comminate agli agricoltori dai Carabinieri Forestali, preposti al controllo e alla legittima applicazione delle vigenti norme, determinano un pesante disagio economico e sociale ad una categoria già duramente colpita dalla crisi e dalla lievitazione dei costi dei carburanti. L’abbandono da parte degli agricoltori di aree e coltivazioni pregiate, in questo caso, è un serio pericolo. Si trattava di approvare in aula un emendamento di buon senso – conclude De Leonardis che rimarca – Spiace constatare che tra i contrari e gli astenuti, tra le fila della maggioranza variopinta e raccogliticcia che sostiene il governatore Emiliano, ci siano anche rappresentanti della Capitanata”.