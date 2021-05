Slow Food Manfredonia impegnata nel flower bomb challenge! Riempiamo di fiori la città!

Nella giornata di ieri ecco cosa hanno fatto gli amici di Slow Food Manfredonia

🌸 le bombe di fiori sono una dichiarazione forte: raccontano il desiderio di veder prosperare la natura anche nella nostra città

🏠 Slow Food ha cercato di valorizzare luoghi centrali della nostra città come il torrione Santa Maria delle Grazie e il nostro Lungomare, Luoghi in cui vorrebbero che nascessero dei fiori per aiutare gli insetti impollinatori perché senza di loro molte specie selvatiche non esisterebbero.

🐝 gli insetti impollinatori hanno un ruolo fondamentale per la #biodiversita del nostro pianeta perché contribuiscono alla maggior parte delle colture da cui dipende la nostra alimentazione

⏩ per questo vi invitiamo a firmare l’iniziativa cittadina a questo link : https://www.slowfood.it/salviamo-api-agricoltorii/

Ottima iniziativa! 👏