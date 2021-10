Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Halloween con 90 film “da paura”

Saranno ben cinque le prime visioni, si inizia sabato 23 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Halloween con IL MOSTRO DELLA CRIPTA, di Daniele Misischia, una horror-comedy sceneggiata dai Manetti Bros che vede nel cast Lillo. È il 1988 e il giovane Giò (Tobia De Angelis), nerd poco più che adolescente, sfogliando l’ultimo numero del suo fumetto preferito, “Squadra 666 – Il Mostro Della Cripta”, scritto e disegnato da uno dei suoi idoli, Diego Busirivici (Lillo Petrolo), si accorge di alcune analogie tra la storia raccontata in quelle pagine e gli atroci avvenimenti che stanno seminando morte e terrore nel paesino in cui vive. Un inquietante mistero condurrà Giò e il suo strampalato gruppo di amici in un’avventura fuori dal comune.

Mercoledì 27 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 23.05 su Sky Cinema Halloween arriva NON MI UCCIDERE, il secondo lungometraggio di Andrea De Sica (regista anche della serie Baby) che dirige Alice Pagani e Rocco Fasano in un teen movie a tinte fanta-horror, tratto dall’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo. L’amore fra Robin e Mirta sembra finire in tragedia in una cava abbandonata, ma la ragazza si risveglia trasformata in una creatura che si nutre di carne umana.

Sabato 30 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Halloween è il turno di A CENA CON IL LUPO -WEREWOLVES WITHIN, esilarante horror-comedy diretta da Josh Ruben, ispirata al videogioco Werewolves Within. In seguito a una forte nevicata, alcuni residenti di Beaverfield si ritrovano bloccati in una locanda. Ben presto, però, scoprono che tra di loro si nasconde un temibile assassino. Tutti sono indiziati e il panico dilaga, così la nuova guardia forestale Finn deve cercare di risolvere il mistero in fretta con l’aiuto della giovane e audace Cecily. Riusciranno a scoprire chi o cosa sta terrorizzando la città?

Domenica 31 ottobre alle 19.30 su Sky Cinema Halloween MONSTER FAMILY 2 Tornano le avventure della famiglia Wishbone. Un anno dopo aver salvato il mondo da Dracula, i Wishbone, devono ancora una volta mettere da parte le loro piccole incomprensioni quotidiane e trasformarsi nuovamente in mostri per salvare i loro cari. Questa volta dovranno sconfiggere una cattivissima cacciatrice di mostri.

Su Sky Cinema Halloween non possono mancare gli horror di successo con alcuni titoli degli ultimi anni come: le pellicole tratte dai romanzi di Stephen King IT – CAPITOLO DUE con James McAvoy e Jessica Chastain, e DOCTOR SLEEP, il sequel di Shining che vede protagonista Ewan McGregor; SAW: LEGACY, l’ottavo capitolo della serie iniziata nel 2004 con Saw – L’enigmista; il gotico LA VEDOVA WINCHESTER che ha come illustre protagonista Helen Mirren nei panni di una vedova che vive in una casa infestata; e POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO.

Non mancano i grandi classici del genere, in maratona nelle notti del 30 e 31 ottobre: primo fra tutti L’ESORCISTA di William Friedkin; due pellicole firmate dal maestro dell’horror italiano Dario Argento, QUATTRO MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO e il secondo episodio della “trilogia delle tre madri” INFERNO; curiosamente collegato a quest’ultimo per la scelta della stessa location romana, il capolavoro di Richard Donner IL PRESAGIO; e DRACULA DI BRAM STOKER firmato da Francis Ford Coppola. Per finire, il disturbante LA MOSCA, trasposizione cinematografica dell’opera di George Langelaan, firmata da David Cronenberg con Jeff Goldblum, e TRE PASSI NEL DELIRIO, classico in tre episodi ispirati ai racconti di Edgar Allan Poe, diretti da tre illustri registi quali Federico Fellini, Louis Malle e Roger Vadim, e interpretati da Jane Fonda, Brigitte Bardot e Alain Delon.

Sempre sabato 30 e domenica 31, nel pomeriggio, anche i più giovani possono avere la loro dose di brivido con i film per tutta la famiglia: oltre alla doppietta MONSTER FAMILY e MONSTER FAMILY 2, infatti, è possibile avere un incontro ravvicinato con le streghe spaventose create da Roald Dahl e portate sullo schermo da Robert Zemeckis nel suo LE STREGHE, nonché con le inquietanti creature che prendono vita dalle opere dello scrittore R. L. Stine, interpretato da Jack Black, in PICCOLI BRIVIDI

Segnaliamo infine domenica 24 a partire dalle 13.55 una maratona di pellicole rappresentative del genio creativo del regista Tim Burton per celebrarlo in occasione del conferimento da parte della Festa del Cinema di Roma del Premio alla Carriera: alle 13.55 il capolavoro di ironia e delicatezza premiato a Venezia nel 2005 LA SPOSA CADAVERE, a seguire il vincitore del premio Oscar® per il Miglior Trucco BEETLEJUICE – SPIRITELLO PORCELLO, che vede la coppia di fantasmi Michael Keaton e Winona Ryder sfidare una famiglia chiassosa che ha occupato la loro casa e in chiusura, dalle 16.55 i due cinecomic ispirati al supereroe della DC BATMAN e BATMAN – IL RITORNO, interpretati da Michael Keaton che nel primo deve affrontare il diabolico Joker alias Jack Nicholson e nel secondo si trova a fronteggiare il ripugnante Pinguino e la misteriosa Catwoman, interpretata da una Michelle Pfeiffer particolarmente “graffiante”.