Situazione Comparti, Gatta: “Mi appello ai Commissari, date una risposta”

“Mi appello ai commissari del Comune di Manfredonia affinché intervengano per dare una risposta agli abitanti della zona ‘Comparti’: velocità elevatissime e forse vere e proprie corse automobilistiche che hanno provocato la morte di numerosi animali, cani e gatti, pericolosissime per gli altri conducenti e per i pedoni.

Degrado, rifiuti abbandonati e addirittura, nelle parti più defilate, svolgimento di riti esoterici e pratiche occulte.

Senza contare i disagi per la mobilità: la rete viaria è inidonea a smaltire il traffico e sull’arteria principale ogni mattina ci vuole oltre mezz’ora per spostarsi. E’ una situazione che grava sulla popolazione del quartiere, giustamente stanca di non ottenere risposte.

Mi auguro che i commissari prendano in carico il problema, rappresentatomi da diversi cittadini, e do fin da subito la mia disponibilità a collaborare nei limiti delle delle competenze del mio ruolo ed illimitatamente come cittadino”.

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.