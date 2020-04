Sito INPS non funziona: caos per le domande del bonus 600 euro

Il sito dell’INPS non funziona, e le domande per il bonus di 600 euro restano in panne.

Come tristemente ipotizzato, il portale online è andato letteralmente in tilt e al momento in cui scriviamo è impossibile effettuare l’accesso ai servizi telematici.

I fortunati che riescono ad accedere al sito INPS e che iniziano la compilazione della domanda per il bonus di 600 euro devono far fronte ad imbarazzanti rallentamenti del portale e schermate di blocco o errore o addirittura si ritrovano nei profili di altri utenti.

Attualmente è impossibile entrare sul sito dell’INPS con SPID o CNS.

Pur non essendovi un click day, lo stesso sito dell’INPS nella pagina informativa al bonus di 600 euro riportava che le domande sarebbero state accolte in base all’ordine cronologico di presentazione. Una postilla poi cancellata, ma che è bastata a scatenare il caos.