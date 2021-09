Sistema delle imprese e mondo della ricerca insieme per lo sviluppo

–“PNRR, Public Procurement e Partenariato Pubblico-Privato:opportunità e prospettive di sviluppo economico territoriale”è il tema del Convegno di studi che si terrà, in presenza, mercoledì 22 settembre 2021, con inizio alle ore 9:30, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Foggia .

L’iniziativa è stata promossa e organizzata daImpresa Puglia e dall’Università di Foggia con l’intento di fornire unquadro informativo ed operativo aggiornato per imprenditori ed operatori degli Enti locali, chiamati a misurarsi con importanti strumentinormativi in grado di costituire concrete occasioni di sviluppo.

Saranno affrontate diverse tematiche di stretta attualità, dagli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione alle strategie per superare le criticità persistenti nel sistema di approvvigionamento, del Partenariato Pubblico-Privato quale strumento in grado di far decollare la dotazione infrastrutturazione del Paese ai casi studio, passando per l’importanza della rete di imprese atte a garantire il successo dei progetti e raggiungere gli obiettivi attesi, come quelli del master plan presentato dalla Provincia di Foggia, ovvero dell’effettiva operatività del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Un appuntamento di particolare interesse per le imprese manifatturiere e dei servizi come pure per la Pubblica Amministrazione – dichiara il Presidente di Impresa Puglia, Michele D’Alba–che intendiamo tenere in concomitanza della ripresa autunnale, al fine di accompagnare questa importante fase di rilancio della nostra economia e valorizzare il ruolo della Capitanata e della Puglia per lo sviluppo dell’’intero Mezzogiorno”.

I temi oggetto della giornata di studio sono all’attenzione del Governo, delle Università, delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti – sostiene il Magnifico Rettore prof. Pierpaolo Limone –e siamo fiduciosi nei progetti che abbiamo varato e posto all’attenzione nazionale. L’Università è una cerniera importantissima per ciò che riguarda la formazione di eccellenza e il dialogo con il territorio”.

Il programma del Convegno prevede i saluti di apertura a cura di Michele D’Alba, Presidente di Impresa Puglia e di Pierpaolo Limone, Magnifico Rettore dell’Università di Foggia.

I lavori, coordinati da Piero Paciello Direttore de l’Attacco, proseguiranno quindi con le relazioni di:Michele Trimarchi, Professore Associato di Diritto Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia; Flavio Deveglia, Partner Ernst&Young, Responsabile Ufficio di Bari; Caterina D’Anzeris, Responsabile Area Legale Gruppo Tre Fiammelle; Caterina De Lucia, Professore Aggregato di Politica Economica, Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell’Università di Foggia; Alessandro Hinna, Professore Associato di Organizzazione Aziendale, Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma Tor Vergata.