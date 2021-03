Sisma avvertito in tutta la Capitanata, nessun danno, solo tanta paura

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata nel mare adriatco, poco a nord del Promontorio del Gargano alle 14,57. L’epicentro in mare aperto a 10 chilometri di profondtà. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta la Capitanata e in Molise, particolarmente nei centri costieri del Gargano. Il terremoto è stato inoltre avvertito anche a Foggia. Alla prima forte scossa, ne sono seguite altre due: alle 15.00 di magnitudo 4.1 e alle 15,15 di magnitudo 3.4. Non si segnalano danni. Solo tanta paura.