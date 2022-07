“Siponto resta il canto delle nuvole della terra vera”

SIPONTO – Tratto di mare miracoloso ,acque verdi, e cieli blu,ombre colorate da variopinte sagome balneari ,lungo i litoranei sipontini – non uso mezzi termi – Siponto è tutto pieno dagli occhi sereni ,da sguardi lontani, perbene negli orizzonti – di persone oneste. Il mare di Siponto è storico – da quando ero bambino ,quando era strapieno di tartarughe e di delfini – mentre io piccolo,giravo nel cerchio dell’acqua di onde – vivevo un mondo mio… e non non degli altri . Perché distratti dalla loro sbadataggine del modo di vivere attimi di non vita … vera – forse per l’ età di essere adulti – per la distrazione della non attenzione del cuore ❤️ puro di un’anima sospesa tra cielo e terra – Siponto ,resta il canto delle nuvole di una terra vera.

Articolo di Claudio Castriotta