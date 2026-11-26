Addio Chichino Siponto: investito Chichino, il gatto che viveva tra il bar, il pub e gli antichi ipogei

Da ieri sera Chichino non c'è più. È stato investito e ucciso da un'auto, in una stradina dove il limite di velocità dovrebbe essere un obbligo alla prudenza, non un optional.

Da ieri sera Chichino non c'è più. È stato investito e ucciso da un'auto, in una stradina dove il limite di velocità dovrebbe essere un obbligo alla prudenza, non un optional.

Chichino faceva parte della colonia felina di Siponto. Era castrato, buono, bellissimo, abituato alla presenza delle persone. Viveva tra il bar, il pub e gli antichi ipogei. Non dava fastidio a nessuno. Era semplicemente parte di quel piccolo angolo di vita che tanti di noi conoscevano e amavano.

Qualcuno potrebbe dire: "Era solo un gatto".

No, non era solo un gatto. Era un pezzo di cuore, un piccolo essere vivente di cui volontari e semplici frequentatori del bar si prendevano cura ogni giorno. Era una presenza familiare, una creatura che aspettava, che riconosceva, che faceva parte della nostra quotidianità.

È stato trovato a bordo strada, vicino al marciapiede, nel punto in cui non è larga più di tre metri...poteva esserci un bambino, un anziano o chiunque. E oggi, sull'asfalto, restano ancora le tracce del suo sangue.

Non sappiamo cosa sia successo esattamente, ma ci chiediamo come si possa investire un animale e non fermarsi, non avere rispetto per una vita, per quanto piccola possa sembrare.

A chi corre in strade dove dovrebbe procedere con prudenza, a chi non rispetta la vita degli altri e degli animali, vorremmo dire che non è soltanto una questione di codice della strada: è una questione di coscienza, di sensibilità e di umanità.

E forse di cattiveria....

Non mancherà un gatto a Siponto.

Mancherà Chichino.

E chi lo ha conosciuto sa quanto grande possa essere il vuoto lasciato da una creatura così piccola.

Giusy Renzulli