Siponto: individuato un tubo che scarica acque reflue nel canale

Manfredonia 16 maggio 2021 ore 09.00 circa, le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, hanno denunciato al comando di Polizia Locale, su quanto scoperto in Viale degli Eucalipti angolo viale delle Palme. I volontari del responsabile Alessandro Manzella, hanno segnalato, che all’angolo di viale degli Eucalipti e viale delle Palme, una tubatura per le acque piovane, fuoriusciva scarichi fognari, con cattivo odore in zona. Le acque reflue, scaricate nel canale, con i suo carichi inquinanti, sfociano direttamente nel nostro mare. Ricorda Manzella: i reflui non trattati possono avere conseguenze igieniche ed estetiche, sgradevoli e talvolta pericolose.