Siponto, fine anni ‘80: la salumeria delle sorelle Cotrufo

Manfredonia / Siponto – IN quegli anni ha rappresentato uno degli alimentari più conosciuti del luogo: la salumeria Cotrufo. Tra i proprietari Andrea, detto Andriune, e tre simpatiche sorelle con i capelli così belli gonfi e cotonati ,quel loro portamento e ordine, dava al cliente un senso di pulito… così giusto per restare in tema di alimenti.Ricordo ancora Andrea: portava occhiali a forma di fondo spessore, per la sua vista aggravata; al tempo correva su e giù per Manfredonia con una 1100 Fiat, con le tre sorelle al bancone a servire i clienti. Poi un giorno Andrea morì , e le sorelle rimasero loro alla gestione dell’attivitá di quella salumeria, sempre affollata di gente, di foggiani residenti a Siponto, ma non solo.

Come dimenticare i panini caldi con la mortadella o con la profumata prosciuttella che, in tanti adoravano mangiare al tempo. Le sorelle Cotrufo, vestivano con camici bianchi, sempre curate nell’aspetto. L’impegno e la passione per quel lavoro, spesso non gli consentiva di pensare alla loro vita privata. La salumeria quasi epicentro della loro stessa esistenza. Poi – non molti anni fa – l’alimentari Cotrufo chiuse, nel dispiacere di tanti. Loro le sorelle ,portarono via con loro i miei cari ricordi ,di una Siponto, profumata e pulita dal cuore buono e sano … ed erano i meravigliosi anni ’80.

di Claudio Castriotta