Siponto, domenica torna l’appuntamento con Domenica al Museo

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SIPONTO DOMENICA 1 NOVEMBRE TORNA L’APPUNTAMENTO CON #DOMENICALMUSEO, L’INIZIATIVA DEL MINISTERO DELLA CULTURA CHE OFFRE OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE L’INGRESSO GRATUITO NEI MUSEI E NEI PARCHI ARCHEOLOGICI STATALI.

Il Parco archeologico di Siponto vi aspetta per un viaggio tra storia e avventura! Venite a scoprire le testimonianze del suo antico passato attraverso l’app con missioni e sfide ispirate a Minecraft, per esplorare il patrimonio archeologico in modo interattivo e divertente.

ORARI DI APERTURA: Dalle 09:00 alle 18:00 (Ultimo ingresso e chiusura dei cancelli alle 17:15).

Per informazioni: 0884 541411

La storia ti aspetta. Vieni a scoprirla!