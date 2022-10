Siponto, completato il rifacimento dell’asfalto in Viale dei Pini

Completato il rifacimento dell’asfalto di tutto Viale dei Pini, strada ridotta in pessime condizioni (da anni non vi era manutenzione) ed oggetto di lavori per il passaggio della conduttura del gas.

Questo intervento – come spiegano il Sindaco Rotice e l’Assessore Salvemini – è il primo di una lunga serie che, tra ripristini di cantieri e progetto “StradaXStrada”, vedranno interessate tutte le strade di Siponto, migliorandone la percorribilità e la sicurezza.