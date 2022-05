Siponto, Casa dei Diritti: al via ciclo di formazione sull’Orientamento al lavoro

“Orientamento al lavoro: self marketing e inserimento lavorativo”. Sono gli obiettivi del percorso formativo che ha l’obiettivo di promuovere l’integrazione sociale e lavorativa dei cittadini migranti offrendo gli strumenti utili per ridurre le condizioni d’irregolarità dei lavoratori e favorire percorsi di self marketing e inserimento lavorativo. Gli incontri formativi che si svolgeranno nel mese di maggio sono promossi da Casa dei Diritti di Siponto gestita dalla cooperativa sociale Medtraining, uno spazio pubblico al servizio della cittadinanza migrante, un luogo in cui poter trovare informazioni su permessi di soggiorno, assistenza socio sanitaria, percorsi di alfabetizzazione.

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini migranti del territorio ed ai beneficiari dei progetti SAI – Sistema Accoglienza Integrazione – al fine di favorire il loro processo di inclusione socio-lavorativa, contrastare il fenomeno dello sfruttamento e aiutarli a muoversi meglio nella ricerca di una casa. La partecipazione è gratuita. Per info e iscrizione è possibile rivolgersi presso Casa dei Diritti (Viale dei Pini n. 5, località Siponto) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 chiamare il numero 0884/541688.

Il programma

1° – L’orientamento e il bilancio di competenze: 2 maggio 2022, dalle ore 15.30 alle 17.30. A cura di Lucia Calvano e Alessia Fiorella.

2° – Area delle esperienze e delle competenze: 9 maggio 2022, dalle ore 15.30 alle 17.30. A cura di Lucia Calvano e Alessia Fiorella.

3° – Presentazione e redazione del Curriculum vitae: 16 maggio 2022, dalle ore 15.30 alle 17.30. A cura di Lucia Calvano e Alessia Fiorella.

4° – Gestione del colloquio individuale di lavoro: 23 maggio 2022, dalle ore 15.30 alle 17.30. A cura di Lucia Calvano e Alessia Fiorella.

5° – Ricerca attiva del lavoro: 30 maggio 2022, dalle ore 15.30 alle 17.30. A cura di Lucia Calvano e Alessia Fiorella.