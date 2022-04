Sinistra italiana invece di celebrare il 25 Aprile come la festa degli italiani, imbratta vie dedicate a

Postiglione e Gentile nonché Almirante.

Il motivo? I primi due esponenti del Partito Fascista, Giorgio

Almirante fondatore e segretario del Movimento Sociale Italiano.

A nostro avviso, tutto ciò denota

prima tutto scarso senso civico, perché imbrattare i muri, vie e lapidi commemorative dimostra che si è

allo stesso livello di chi sporca e rende indecorosa la nostra città, ma mostra anche grandissima

ignoranza da parte di coloro che forse non lo sanno, ma indipendentemente dalla ideologia politica per

Almirante e il passato fascista dei primi due, sono state figure storiche italiane e nel caso di Postiglione

anche a livello foggiano. E non parliamo di fascismo, parliamo di riforme e opere che hanno portato

sviluppo nel nostro paese.



Postiglione è stato colui che ha portato l’Acquedotto Pugliese a Foggia nonché promotore e artefice di

opere di bonifica modernizzando l’agricoltura in Capitanata, per non parlare della riforma Gentile, che

prevedeva l’istruzione obbligatoria fino ai 14 anni d’età, in un paese dove l’analfabetismo era

dilagante. Infine ancora più ridicola a nostro avviso è lo scagliarsi su una figura che era rispettata anche

da Enrico Berlinguer, e cioè quella di Giorgio Almirante.

Berlinguer e Almirante poli opposti ma che si

stimavano, si stringevano la mano e chiedevano ai propri sostenitori rispetto per l’altro. Ma Sinistra

Italiana forse non conosce la storia e si limita a praticare la cosiddetta “Cancel Culture” tanto in voga

negli ambienti “progressisti” ma che tanto progressisti vedendo questi episodi non lo sono. La città di

Foggia è piena di architettura del ventennio a partire dal Municipio, Piazza Italia, Palazzo degli Uffici

Statali, Consorzio di Bonifica ecc… Quindi sarebbe da radere al suolo l’intera città di Foggia?

L’Italia e la nostra città non hanno bisogno di questi cattivi esempi. La storia nel bene e nel male lascia

l’eredità che in mano alle generazioni deve essere utilizzata a portare, progresso benessere e libertà.

Ma la libertà ha un costo, bisogna essere pronti a difenderla con le unghie e con i denti e a 900 km da

Trieste sappiamo tutti cosa sta succedendo.



“Preservare la cultura in tutte le sue espressioni, vuol dire preservare l’identità di una comunità, di un

popolo, di una nazione. Fatta di tradizioni e valori imprescindibili. Continueremo a batterci contro chi ci

vuole trasformare in una società di automi dediti al consumismo privandoci di quei valori che

caratterizzano la nostra identità.”



Questa la dichiarazione del Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia Mario Giampietro