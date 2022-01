Sindaco in Capitanata chiude le scuole della sua città

A seguito dell’aumento dei contagi il primo sindaco in provincia di Foggia dispone la sospensione delle attività in presenza.

Tommaso Lecce sindaco di Orsara di Puglia ha da poco firmato l’ordinanza per la sospensione delle lezioni in presenza per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, dal 10 al 15 gennaio compresi. Contestualmente sono

sospesi i servizi di mensa scolastica e trasporto per l’intero periodo della sospensione dell’attività didattica.