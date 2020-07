Send an email

Sindaco di Zapponeta: “Il nostro paese non è allo sbando, tutt’altro”

“Zapponeta non è un paese allo sbando, tutt’altro.

In merito ai disagi sull’ufficio postale il dr. ODIERNO mi ha assicurato che a breve inizieranno i lavori di ristrutturazione.

Voglio ricordare al vostro giornalista che Zapponeta con i suoi 3400 abitanti ha ricevuto negli ultimi 4 anni 22.000.000 di finanziamenti da 3 anni comune riciclone primo nell’Arofg1 terzo in provincia di Foggia e 39 in Puglia. Bandiera blu per tre anni consecutivi.

Disoccupazione ZERO”.

Vincenzo D’Aloisio – Sindaco di Zapponeta