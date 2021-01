Sindaco di San Giovanni Rotondo: “Vacciniamoci tutti”. Già 2.263 vaccinati nella città di San Pio

2263 nostri concittadini hanno ricevuto il vaccino anti Covid. Qualcuno di loro mi ha scritto, qualcuno l’ho sentito personalmente: stanno bene. Questa è una notizia che riempie il cuore di gioia e lascia presagire che una via per uscire da questo incubo c’è ed è sicura.

L’ho detto tante volte e non mi stancherò mai di ripeterlo: non vedo l’ora che tocchi a me! Non vedo l’ora di poter aiutare la mia città, di contribuire come cittadino, oltre che come sindaco, a ridurre la circolazione del virus, a mettere al sicuro le persone che amo, con cui lavoro o semplicemente chiunque io possa incontrare ogni giorno. Non è forse questo il senso di essere comunità?

Quando sarà il nostro turno, quando arriverà il momento (e mi rivolgo a tutti, soprattutto a qualche disonesto che salta la fila), vacciniamoci. È un buon inizio imboccare la strada giusta, l’unica che ci permetterà di tornare alla normalità che manca e dalla quale torneremo ad attingere vita, a piene mani.

Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo