Sindaco di Roseto Valfortore a Ilsipontino: “Grazie Alessia Marcuzzi, ti aspettiamo per la cittadinanza onoraria”

Roseto Valfortore, piccolo e caratteristico Comune incastonato nei Monti Dauni tra i Borghi più belli d’Italia (che oggi celebrano a livello nazionale “La Notte Romantica”), annovera una vasta tradizione enogastronomica (tartufo e miele su tutti) ed una serie di attrattive uniche nel loro genere come un forno a paglia, una piscina alimentata da due mulini ad acqua ed una rustica locanda del mugnaio. Il tutto circondato da una natura rigogliosa ed una comunità genuina.

Proprio in questi ultimi giorni i riflettori mediatici si sono accesi con vigore, su scala nazionale, su Roseto Valfortore grazie ad un post ‘viralissimo’ su instagram di Alessia Marcuzzi, la celebre ed amata conduttrice di Mediaset, la cui mamma Antonia e nonna Mela sono proprio di origini rosetane. Una circostanza che ha fatto conoscere e scoprire al grande pubblico questo piccolo borgo pugliese.

“E’ stato molto importante ed emozionante leggere questo genuino e meraviglioso endorsement di Alessia Marcuzzi, che ha raccontato ai suoi milioni di followers (e rilanciato da tutte le più importanti testate giornalistiche) la sua infanzia ed adolescenza qui a Roseto – ha dichiarato il sindaco Lucilla Parisi, intervistata durante l’intervista a Vertigo – i consigli del weekend de ilsipontino.net – . Una gran bella pubblicità di cui non finiremo mai di ringraziarla. E’ da molti anni che, purtroppo, non viene personalmente qui. E’ molto impegnata; l’abbiamo invitata più volte ma, – non per sua cattiva volontà, ma per questioni meramente professionali – non siamo riusciti ad incrociare i nostri cammini.

Alessia sente forte da sempre il legame con Roseto e lo si evince chiaramente del racconto fatto su instagram, il ricordo è così vivo ed emotivo che sembra come vissuto ieri”.

A tal proposito, su sollecitazione del direttore de ilsipontino.net, Matteo Palumbo, circa l’opportunità di concedere meritatamente la cittadinanza onoraria alla Marcuzzi, il sindaco Parisi si è mostrata molto favorevole ed entusiasta.



Allora Alessia, non resta che dirti, come un celebre programma della “tua” Mediaset: c’è posta per te. La apriamo questa busta ?!? 😉 Speriamo al più presto di poter raccontare il seguito di questa bella e romantica novella dei giorni nostri.