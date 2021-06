Sindaco di Castelluccio chiede di riattivare un mini coprifuoco: chiusura all’una! Dopo le proteste fa dietro front

In controtendenza rispetto alla ripartenza e all’allentamento delle restrizioni, il sindaco di Castelluccio dei Sauri frena la movida e ordina la chiusura dei locali pubblici all’una, ma il Covid non c’entra.

La stretta è motivata dalla volontà di limitare il consumo di alcol e preservare la quiete pubblica dagli schiamazzi notturni, in quanto nel borgo ci sono moltissimi che si alzano alle 4 del mattino per lavorare nei campi. Dopo sole 24 dalla decisione il sindaco fa dietrofront revocando l’ordinanza n. 8 del 23 giugno “Lo spirito del provvedimento era teso esclusivamente ad ottenere comportamenti più responsabili e rispettosi sia di tutti quei cittadini che quotidianamente lamentano situazioni di disturbo al riposo nelle ore notturne, che di rispetto delle aree pubbliche – ha scritto il sindaco in una comunicazione ai cittadini – “Nessuno deve sentirsi offeso da frasi non accusatorie e che vanno interpretate”