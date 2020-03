Sindacato di categoria OSS lancia l’allarme: “Mancanza di dispositivi di protezione individuale”

Lʼavanzamento dei contagi da Covid-19 è sempre più in crescita, e non soltanto dallʼaggressività in essere del virus, ma anche dallʼinosservanza del decreto emanato lo scorso 11 marzo #iorestoacasa.

Cʼè anche chi ha appreso il senso di responsabilità del rendersi utile restando al proprio domicilio e quindi di rispettare il decreto in corrispettiva ai sacrifici di tutto il comparto sanitario.

Ma vi è presente un altro elemento di rilievo che “collabora” e che va quasi a braccetto nella progressione del virus, ovvero la mancanza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sia nelle aziende sanitarie pubbliche sia in quelle private, ed oggi tanti sanitari sono costretti a lavorare in situazioni precarie e di pericolo sia per la propria incolumità ma anche nei confronti del paziente stesso.

La tutela del lavoratore è un diritto imprescindibile sacrosanto in quanto non devʼessere mai calpestato.

La SHC PUGLIA come sindacato di categoria OSS vuole denunciare questa drammatica contingenza e a sollecitare ancora una volta tutte le strutture sanitarie pubbliche e private presenti in Puglia al fine di garantire la giusta dignità lavorativa e garantire la massima sicurezza a tutti gli Operatori Socio Sanitari.

Sindacato Professionale Human Caring Sanità (SHC) – PUGLIA – Antonio Squarcella