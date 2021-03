Sindacato Aeronautica Militare: nasce la Sezione del SIAM del 32° Stormo di Amendola.

Presso il 32° Stormo dell’Aeronautica militare di Amendola è nata il 25 marzo 2021 la Sezione locale del sindacato dove è stato eletto Segretario Leonardo Trotta, e come membri della Segreteria Ciro Priore, Andrea La Torre, Fiorenzo Moscatelli e Filippo Di Lascia. Hanno partecipato alla video conferenza il Segretario Generale del SIAM, Paolo Melis che nel suo intervento ha ribadito che “ogni sindacato, il nostro incluso, è chiamato a confrontarsi con i suoi interlocutori istituzionali e per farlo occorre avere un approccio dialettico non subalterna ma paritario che solo uno strumento di rappresentanza libero può garantire.









La capillare presenza del SIAM in tutto il territorio nazionale garantisce una copertura di assistenza per il personale dell’Aeronautica mai avuta prima. Il SIAM è dei colleghi ed è fatto dai colleghi e ha come unico interesse quello di affermare e difendere i diritti di chi lavora”. Il SIAM del 32°Stormo (AMENDOLA) si propone dunque, come punto di riferimento per il personale non solo di Amendola ma anche per il distaccamento di Jiacotenente affinché possano avere una rosa di servizi ancora più ampia, oltre a tutti i servizi che offre il SIAM a livello nazionale tra cui quelli di consulenza per i rapporti disciplinari, servizi di informazione militare, assistenza per istanze di parte, iniziative sociali e culturali; ma anche assistenza sia legale che fiscale. “Sono onorato della fiducia che i colleghi mi hanno dato eleggendomi Segreterio. Una grande responsabilità che mi obbliga a profondere passione e dedizione a tutela dei colleghi – commenta il Segretario di Sezione, Leonardo Trotta. Seguo il SIAM dalla sua nascita e posso dire che la sua forza sta nella professionalità dei suoi membri: un team coeso con notevole esperienza alle spalle che si pone come obiettivo costante ed irrinunciabile la salute e la tutela dei diritti dei militari. Le forze armate non avevamo strumenti di tutela fino a prima della sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale grazie alla quale abbiamo potuto fondare il SIAM nel nome di una maggiore democraticità e trasparenza nelle forze armate. Il nostro compito è quello di vigilare sul rispetto delle norme e sulla loro corretta applicazione.” Da gennaio è aperta la campagna tesseramenti 2021 e sono già state raccolte centinaia di adesioni.

“Questa è la dimostrazione, conclude il Segretario Trotta, che il personale militare ha bisogno di uno strumento di rappresentanza libero ed indipendente come è il SIAM.”