Gino Lisa Sindacati: “Soddisfatti dell’incontro sull’aeroporto Gino Lisa: positivo clima di cooperazione e dialogo interistituzionale“

Un confronto importante che segna un sostanziale passo in avanti nella direzione del ripristino e del rilancio della concertazione su uno dei principali nodi di sviluppo del territorio”.

CGIL-CISL-UIL FOGGIA: “Soddisfatti dell’incontro sull’aeroporto Gino Lisa: positivo clima di cooperazione e dialogo interistituzionale”“

Un confronto importante che segna un sostanziale passo in avanti nella direzione del ripristino e del rilancio della concertazione su uno dei principali nodi di sviluppo del territorio”.

Questo il giudizio di Gianni Palma, Segretario Generale della Cgil Foggia, Carla Costantino, Segretaria Generale della Cisl Foggia, e Luca Maggio, Coordinatore Uil Puglia, sede di Foggia al termine del confronto a Palazzo di Città fra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e rappresentanti del territorio sulle prospettive di sviluppo dello scalo.

Nel dettaglio è stato illustrato un articolato programma di interventi per l’aeroporto “Gino Lisa” che comprende l’ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali, l’ampliamento delle strutture operative, il miglioramento dei servizi ai passeggeri e lo sviluppo delle funzioni di Protezione civile e logistica.

“Abbiamo apprezzato molto sia il clima di cooperazione che ha caratterizzato l’incontro sia la filosofia di fondo che lo ha contrassegnato: una visione finalmente condivisa, chiara e coerente della centralità della nostra infrastruttura aeroportuale nello scacchiere regionale.

L’aeroporto di Foggia rappresenta anche un importante sito produttivo che oggi dà’ lavoro a circa 40 famiglie. Per questo motivo riteniamo indispensabile- affermano i segretari di Cgil Cisl e Uil- non solo mantenere gli attuali livelli occupazionali ma lavorare tutti assieme per creare le condizioni che possano generare nuova occupazione, in un territorio che soffre della mancanza di lavoro. Il nostro auspicio è che si continui a lavorare e a programmare in quest’ottica di disponibilità e sinergie interistituzionali”, affermano Palma, Costantino e Maggio.



