Silvio Berlusconi telefona a Gianni Rotice per complimentarsi dell’importante risultato, il video

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha telefonato al nuovo sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, e al consigliere regionale Giandiego Gatta. Si è complimentato -si legge in un comunicato- “per l’importante risultato ottenuto in una città governata ininterrottamente da più di 25 anni dalla sinistra. Forza italia è risultato il primo partito, ha saputo coinvolgere candidati dal profilo alto e civico come appunto il presidente uscente di Confindustria Foggia”.