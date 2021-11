Sileri ‘spegne’ sul nascere le richieste dei virologi: “Sarà un Natale libero”

Quello di quest’anno “sarà un Natale libero“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Domenica In su Rai1, riferendosi alle festività del 2020, quando l’Italia era tutta in zona rossa per evitare la diffusione del Covid-19. Parlando della campagna di vaccinazione, Sileri ha sottolineato inoltre che nel nostro Paese “abbiamo raggiunto una protezione di comunità senza introdurre l’obbligo”.