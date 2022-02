Sileri: “Il 31 marzo è probabile che non sarà prorogato lo stato di emergenza”

AGI – Il 31 marzo, quando scadrà l’attuale stato di emergenza, “è probabile che non sarà prorogato. Per fine marzo abbandoneremo tante delle attuali restrizioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Metropolis, sulla piattaforma del gruppo GEDI-Repubblica.

“Andiamo verso una fase – ha spiegato – nella quale all’emergenza si sostituirà la convivenza col virus, e molte delle restrizioni alle quali ci siamo abituati, come il distanziamento o l’uso delle mascherine, andranno progressivamente ridotte sino al ritorno ad una nuova normalità. Dovranno rimanere invece le buone abitudini che abbiamo imparato a praticare in questi anni: per esempio, andare al lavoro con la febbre a 38 sara’ da evitare per non favorire la diffusione di tutte le infezioni, non soltanto di quella da coronavirus”.