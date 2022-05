Siglato patto di amicizia tra San Giovanni Rotondo e Altomonte

È stato siglato sabato 30 aprile scorso il patto di amicizia tra la città di San Giovanni Rotondo e quella di Altomonte, sottoscritto tra il sindaco della cittadina Calabrese Gianpietro Coppola e il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti. L’evento,che ha visto inoltre la presentazione del libro “Il Miracolo di Padre Pio” dell’autrice sangiovannese Maria Lucia Ippolito, rientra nella serie di manifestazioni previste per la celebrazione dell’anno giubilare, in occasione del 250° anniversario della Consacrazione della Chiesa di San Francesco di Paola ad Altomonte, in un anno importante anche per la città di San Pio che il prossimo 16 giugno celebrerà il ventennale della canonizzazione del santo.

«Questo patto di amicizia per noi va al di là del significato di unire due città nel nome di San Pio, a cui Altomonte è molto legata, tra le altre cose perchèun figlio di questa comunità, il Dott. Luigi Pancaro, fu medico personale del santoa cui curò le stimmate. In un momento storico come questo, in cui il mondo si fa la guerra, noi in maniera ostinata percorriamo strade di pace e alleanza – ha spiegato il sindaco Michele Crisetti – Il tempo trascorso ad Altomonte è volato. Ci siamo sentiti a casa, ed è doveroso da parte nostra ringraziare di cuore il sindaco Coppola e la comunità altomontese per tutto quello che hanno fatto per noi. A San Giovanni Rotondo sarete sempre i benvenuti».

Con questa iniziativa si favorirà una partecipazione attiva della cittadinanza per la costruzione di una comunità al servizio della pace e dell’amicizia fra le nuove generazioni, oltre che l’impegno a rafforzare momenti di incontro tra i due paesi, per lavalorizzazione del turismo religioso, attraverso la visita a santuari, chiese, percorsi di culto e la conoscenza dei beni culturali, ambientali e paesaggistici dei rispettivi Comuni.

Dott.ssa Lucy Gemma, Ufficio stampa comune di San Giovanni Rotondo