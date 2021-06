Sicurezza nelle strade pugliesi

Un programma regionale straordinario per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade di tutti Comuni pugliesi. L’azione, elaborata e proposta dal Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture e al Bilancio, Raffaele Piemontese, sarà illustrata insieme al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al presidente di ANCI Puglia Domenico Vitto, domattina, mercoledì 16 giugno, alle ore 10.45 in Conferenza Stampa nella sede della Regione Puglia in via Gentile 52, sala conferenze – 5 piano.