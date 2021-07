Siccità e caldo in Puglia, picco delle temperature e agricoltura in difficoltà

A Bari, il picco sarà raggiunto l’8 luglio, con 36 o 37 gradi di massima. Sul resto della Puglia, invece, si boccheggerà sia giovedì che venerdì.

A partire dalla provincia di Foggia, l’area più calda, dove le temperature toccheranno i 40 gradi. Ci sarà una tregua tra sabato e domenica, con una leggera diminuzione delle temperature. Da lunedì, invece, è atteso un nuovo, graduale, aumento. Rilevante è anche il capitolo siccità. Da Acquedotto pugliese arrivano rassicurazioni: “Non siamo in emergenza”, spiega Francesca Portincasa, coordinatrice industriale e direttrice reti e impianti. “Per fortuna, lo scorso autunno è stato piovoso e ha consentito un discreto riempimento degli invasi. In tutta la Puglia, stiamo riuscendo a garantire i livelli di pressione superiori a quelli minimi della Carta dei servizi. Non c’è pericolo quest’estate, ma ognuno deve fare la sua parte”. E infatti l’invito è a usare l’acqua consapevolmente. Gli invasi, però, sono impiegati anche per l’acqua utilizzata in agricoltura. E, a causa della siccità, la necessità di irrigare i campi naturalmente aumenta.